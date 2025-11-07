POL-HRO: Polizei stellt Diebes-Trio nach versuchtem Einbruchsdiebstahl in Rövershagen

Rövershagen (Landkreis Rostock) (ots) -



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, nachdem es gegen 02:50 Uhr der zurückliegenden Nacht zu einem versuchten Einbruch in ein Gartenhaus auf einem Privatgrundstück in Rövershagen gekommen sein soll.



Zunächst sei es den deutschen Tatverdächtigen im Alter zwischen 21 und 42 Jahren zwar gelungen sich gewaltsam Zugang zu dem zu einem Einfamilienhaus gehörenden Schuppen zu verschaffen, um im Weiteren mutmaßlich zwei E-Bikes zu entwenden. Als die unmittelbaren Anwohner aufgrund von Geräuschen auf die Tat aufmerksam wurden, flüchteten die Tatverdächtigen jedoch ohne Diebesgut in zunächst unbekannte Richtung. Sofort alarmierten Polizeikräften der Reviere Rostock-Dierkow und Sanitz gelang es jedoch kurz darauf die drei Flüchtigen festzustellen und zum Sachverhalt zu befragen. Bei den Durchsuchungen der Personen fanden die Beamten u.a. Einbruchswerkzeug sowie geringe Mengen an Betäubungsmitteln. Alle Gegenstände wurden sichergestellt. Angaben zu gegebenenfalls entstandenen Sachschäden liegen atuell nicht vor.



Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell