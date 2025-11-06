POL-NB: Leichtkraftrad kommt von der Fahrbahn bei Trollenhagen ab - Fahrer leicht verletzt
Am Donnerstag, den 06.11.2025 ereignete sich um 17:50 Uhr ein
Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der K71 bei Trollenhagen.
Ein 16-jähriger deutscher Fahrzeugführer fuhr mit seinem
Leichtkraftrad die Kreisstraße 71 von Trollenhagen in Richtung L35.
In einer Rechtskurve kam der Fahrzeugführer aus bisher ungeklärter
Ursache nach links von der Fahrbahn ab. In der weiteren Folge
kollidierte er mit einem Verkehrszeichen. Der Kradfahrer wurde bei
dem Zusammenstoß leichtverletzt und zur weiteren Behandlung ins
Klinikum Neubrandenburg verbracht. Insgesamt entstand ein Sachschaden
in Höhe von 5.200 Euro. Das Leichtkraftrad war nicht mehr fahrbereit
und musste geborgen werden. Die Kreisstraße war kurzzeitig
vollgesperrt.
