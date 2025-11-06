POL-NB: Leichtkraftrad kommt von der Fahrbahn bei Trollenhagen ab - Fahrer leicht verletzt

Neubrandenburg (ots) -



Am Donnerstag, den 06.11.2025 ereignete sich um 17:50 Uhr ein

Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der K71 bei Trollenhagen.



Ein 16-jähriger deutscher Fahrzeugführer fuhr mit seinem

Leichtkraftrad die Kreisstraße 71 von Trollenhagen in Richtung L35.

In einer Rechtskurve kam der Fahrzeugführer aus bisher ungeklärter

Ursache nach links von der Fahrbahn ab. In der weiteren Folge

kollidierte er mit einem Verkehrszeichen. Der Kradfahrer wurde bei

dem Zusammenstoß leichtverletzt und zur weiteren Behandlung ins

Klinikum Neubrandenburg verbracht. Insgesamt entstand ein Sachschaden

in Höhe von 5.200 Euro. Das Leichtkraftrad war nicht mehr fahrbereit

und musste geborgen werden. Die Kreisstraße war kurzzeitig

vollgesperrt.



Im Auftrag



David Haupt

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1, Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst





Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst



Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

http://www.polizei.mvnet.de



Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:

Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die

jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie

Polizeipräsidium Neubrandenburg).





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell