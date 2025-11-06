POL-HRO: Durchsuchungsmaßnahmen im Fall des getöteten achtjährigen Jungen aus Güstrow - Pressestatement um 16 Uhr

Rostock (ots) -



Im Anschluss an die heute stattgefundenen Durchsuchungsmaßnahmen im Fall des getöteten Fabian aus Güstrow wird Oberstaatsanwalt Harald Nowack, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Rostock, um 16:00 Uhr ein Pressestatement zu den Ergebnissen der heutigen Maßnahmen geben.



- Uhrzeit: 16:00 Uhr

- Ort: Polizeiinspektion Rostock, Ulmenstraße 54, 18057 Rostock

- Treffpunkt: Haupteingang der Polizeiinspektion Rostock



Medienvertreter werden gebeten, sich vor dem Haupteingang der PI Rostock einzufinden, wo Sie in Empfang genommen werden.



Für Rückfragen steht die Pressestelle zur Verfügung.



