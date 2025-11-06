POL-HRO: Autobahnabfahrt Schwerin-Ost nach Unfall gesperrt

Raben Steinfeld (ots) -



Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn A14, Abfahrt Schwerin-Ost, hat sich am Mittwochnachmittag ein Auto überschlagen. Nach bisherigen Erkenntnissen kam ein 85-jähriger Autofahrer gegen 14:00 Uhr alleinbeteiligt mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn der Autobahnausfahrt ab und überschlug sich in der Folge.



Der 85-Jährige und seine 88-jährige Beifahrerin mussten von Einsatzkräften der Feuerwehr aus dem verunfallten Fahrzeug befreit werden. Beide wurden anschließend mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.



Im Zuge der Bergungsmaßnahmen musste die Ausfahrt Schwerin-Ost gesperrt werden. Die Polizei hat den Verkehrsunfall aufgenommen und ermittelt nun zur Unfallursache. Nach ersten Erkenntnissen könnte überhöhte Geschwindigkeit zum Unfall geführt haben.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.



