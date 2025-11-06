POL-NB: Brand einer Gartenlaube in Tribsees

Tribsees (ots) -



Am Mittwoch (05.11.2025) kam es gegen 10:30 Uhr in Tribsees zum Brand einer Gartenlaube. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet die Laube aus bislang ungeklärter Ursache in Brand.



Der 66-jährige deutsche Eigentümer erlitt dabei leichte Verletzungen. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf etwa 2.500 Euro geschätzt.



Die Feuerwehren der umliegenden Gemeinden waren im Einsatz und konnten den Brand löschen. Der Kriminaldauerdienst Stralsund kam zur Ursachenforschung zum Einsatz.



