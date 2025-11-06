POL-NB: Polizei ehrt Bürgerinnen und Bürger für Zivilcourage

Details anzeigen Bild 1: Ehrungen der Polizei für Zivilcourage am 27.10 und am 03.11. 2025 Bild 1: Ehrungen der Polizei für Zivilcourage am 27.10 und am 03.11. 2025

Anklam/Heringsdorf (ots) -



"Nicht Worte verändern die Welt, sondern das Vorbild." (Tolstoi)



Mit diesen Worten zeichneten der Leiter der Polizeiinspektion Anklam,

Polizeidirektor Tino Peisker sowie sein Vertreter, Kriminaloberrat

Michael Kath, am 27.10.2025 und am 03.11.2025 insgesamt vier

Bürgerinnen und Bürger für ihr couragiertes Handeln aus. Die Geehrten

stehen stellvertretend für die vielen "stillen Helden", die sich in

diesem Jahr durch ihr mutiges und couragiertes Handeln verdient

gemacht haben. Bereits zum zweiten bzw. dritten Mal in diesem Jahr

zeichnet die Polizeiinspektion Anklam unabhängig vom "Tag der

Zivilcourage" am 19. September couragierte Bürgerinnen und Bürger mit

Urkunden und Präsenten aus. Eine Veranstaltungsreihe, die in der

hiesigen Polizeiinspektion auf eine lange Tradition zurückblickt.



Die mutigen Helferinnen und Helfer schilderten im Gespräch, wie sie

auf die Gefahrensituationen aufmerksam wurden, ihren Mitmenschen in

Not schnell helfen konnten und gingen auch in den Austausch

miteinander.



Folgende Personen wurden geehrt:



14-Jähriger rettet Frau aus einem Gewässer



Am 13.06.2025 begab sich der 14-jährige Jarne Thierer mit zwei

Freunden zu einem Gewässer nahe seines Heimatortes. Dort entdeckten

die drei Jungen eine hilflose Person, welche im Schilfgürtel trieb.

Der 14-jährige Jarne sprach die Person zunächst vom Steg aus an, als

diese jedoch nicht reagierte, begab er sich selbst in das Wasser und

brachte die Person an das rettende Ufer. Es stellte sich heraus, dass

sich eine Frau in hilfloser Lage befand, aus welcher sie sich selbst

nicht befreien konnte.





Vater und Tochter leisten Erste Hilfe nach schwerem Unfall



Am 22.07.2025 kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der L35

zwischen Stresow und Kammin. Frank Manteufel fuhr mit seiner Familie

hinter einem der Unfallfahrzeuge, als sich der Unfall ereignete.

Sofort leisteten sie Erste Hilfe. Während

Frank Manteufel die Unfallbeteiligten nach und nach aus den

Fahrzeugen befreite, welche kurz darauf zum Teil in Brand gerieten,

blieb die erst 15-jährige Sofia Manteufel bei einer schwerverletzten

Unfallbeteiligten und leistete dieser Beistand, bis die

Rettungskräfte eintrafen.

Hilfe bei der Suche nach einer vermissten Person



Am 09.07.2025 wurde ein 78-Jähriger als vermisst gemeldet. Nach dem

Hinweis eines ortsansässigen Fischers verlagerte sich die Suche auf

den Nepperminer See. Ein zur Ereigniszeit 85-Jähriger aus der

Umgebung fackelte nicht lang und bot den eingesetzten Kollegen an,

sie mit seinem Ruderboot auf den See zu bringen. Trotz Gegenangebot

ließ er es sich nicht nehmen, den Polizisten und sich eigenhändig

über den See zu rudern - bei Wind und Strömung. Im weiteren Verlauf

stieg der Beamte dann zu einem 19-Jährigen auf ein motorisiertes

Fischerboot, um die Suchmaßnahmen fortzusetzen. Diese führten zum

Erfolg und ermöglichten das wohlbehaltene Auffinden des Vermissten,

welcher sich in hilfloser Lage im Uferbereich befand.



"Menschen, die sich für andere einsetzen, verdienen unsere besondere

Anerkennung. Sie stehen stellvertretend für all jene in unserem

Landkreis Vorpommern-Greifswald und anderen Regionen, die nicht

wegsehen, Verantwortung übernehmen und damit täglich Zivilcourage

zeigen. Ihr Engagement - ob durch Aufmerksamkeit oder beherztes

Handeln - ist ein starkes Zeichen für Zusammenhalt und

Mitmenschlichkeit. Dafür spreche ich Ihnen und allen Helferinnen und

Helfern meinen herzlichen Dank aus", so Polizeidirektor Tino Peisker.

Als Dank für ihr couragiertes Handeln wurde den Geehrten unter

anderem eine Urkunde sowie eine Medaille überreicht.



