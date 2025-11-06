POL-NB: Polizei ehrt Bürgerinnen und Bürger für Zivilcourage
Anklam/Heringsdorf (ots) -
"Nicht Worte verändern die Welt, sondern das Vorbild." (Tolstoi)
Mit diesen Worten zeichneten der Leiter der Polizeiinspektion Anklam,
Polizeidirektor Tino Peisker sowie sein Vertreter, Kriminaloberrat
Michael Kath, am 27.10.2025 und am 03.11.2025 insgesamt vier
Bürgerinnen und Bürger für ihr couragiertes Handeln aus. Die Geehrten
stehen stellvertretend für die vielen "stillen Helden", die sich in
diesem Jahr durch ihr mutiges und couragiertes Handeln verdient
gemacht haben. Bereits zum zweiten bzw. dritten Mal in diesem Jahr
zeichnet die Polizeiinspektion Anklam unabhängig vom "Tag der
Zivilcourage" am 19. September couragierte Bürgerinnen und Bürger mit
Urkunden und Präsenten aus. Eine Veranstaltungsreihe, die in der
hiesigen Polizeiinspektion auf eine lange Tradition zurückblickt.
Die mutigen Helferinnen und Helfer schilderten im Gespräch, wie sie
auf die Gefahrensituationen aufmerksam wurden, ihren Mitmenschen in
Not schnell helfen konnten und gingen auch in den Austausch
miteinander.
Folgende Personen wurden geehrt:
14-Jähriger rettet Frau aus einem Gewässer
Am 13.06.2025 begab sich der 14-jährige Jarne Thierer mit zwei
Freunden zu einem Gewässer nahe seines Heimatortes. Dort entdeckten
die drei Jungen eine hilflose Person, welche im Schilfgürtel trieb.
Der 14-jährige Jarne sprach die Person zunächst vom Steg aus an, als
diese jedoch nicht reagierte, begab er sich selbst in das Wasser und
brachte die Person an das rettende Ufer. Es stellte sich heraus, dass
sich eine Frau in hilfloser Lage befand, aus welcher sie sich selbst
nicht befreien konnte.
Vater und Tochter leisten Erste Hilfe nach schwerem Unfall
Am 22.07.2025 kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der L35
zwischen Stresow und Kammin. Frank Manteufel fuhr mit seiner Familie
hinter einem der Unfallfahrzeuge, als sich der Unfall ereignete.
Sofort leisteten sie Erste Hilfe. Während
Frank Manteufel die Unfallbeteiligten nach und nach aus den
Fahrzeugen befreite, welche kurz darauf zum Teil in Brand gerieten,
blieb die erst 15-jährige Sofia Manteufel bei einer schwerverletzten
Unfallbeteiligten und leistete dieser Beistand, bis die
Rettungskräfte eintrafen.
(siehe Pressemitteilung vom 22.07.2025:
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/6082090)
Hilfe bei der Suche nach einer vermissten Person
Am 09.07.2025 wurde ein 78-Jähriger als vermisst gemeldet. Nach dem
Hinweis eines ortsansässigen Fischers verlagerte sich die Suche auf
den Nepperminer See. Ein zur Ereigniszeit 85-Jähriger aus der
Umgebung fackelte nicht lang und bot den eingesetzten Kollegen an,
sie mit seinem Ruderboot auf den See zu bringen. Trotz Gegenangebot
ließ er es sich nicht nehmen, den Polizisten und sich eigenhändig
über den See zu rudern - bei Wind und Strömung. Im weiteren Verlauf
stieg der Beamte dann zu einem 19-Jährigen auf ein motorisiertes
Fischerboot, um die Suchmaßnahmen fortzusetzen. Diese führten zum
Erfolg und ermöglichten das wohlbehaltene Auffinden des Vermissten,
welcher sich in hilfloser Lage im Uferbereich befand.
"Menschen, die sich für andere einsetzen, verdienen unsere besondere
Anerkennung. Sie stehen stellvertretend für all jene in unserem
Landkreis Vorpommern-Greifswald und anderen Regionen, die nicht
wegsehen, Verantwortung übernehmen und damit täglich Zivilcourage
zeigen. Ihr Engagement - ob durch Aufmerksamkeit oder beherztes
Handeln - ist ein starkes Zeichen für Zusammenhalt und
Mitmenschlichkeit. Dafür spreche ich Ihnen und allen Helferinnen und
Helfern meinen herzlichen Dank aus", so Polizeidirektor Tino Peisker.
Als Dank für ihr couragiertes Handeln wurde den Geehrten unter
anderem eine Urkunde sowie eine Medaille überreicht.
