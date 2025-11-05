POL-NB: Aktuelle Warnung der Polizei vor möglicherweise verunreinigten Substanzen im Raum Stralsund

Rügen/Stralsund (ots) -



In den vergangenen Tagen kam es auf der Insel Rügen und im Raum Stralsund zu bisher drei bekannten Todesfällen nach einem mutmaßlichen Drogenkonsum. Hierbei handelt es sich um zwei Deutsche und einen tunesischen Mann. Die Polizei geht derzeit noch nicht von einem unmittelbaren Zusammenhang dieser Todesfälle aus, möchte an dieser Stelle jedoch noch einmal ausdrücklich warnen.



Möglicherweise sind in der Region derzeit besonders gefährliche oder verunreinigte Substanzen im Umlauf, die einen tödlichen Ausgang nehmen können. Genaueres dazu müssen die laufenden Ermittlungen sowie die toxikologischen Gutachten der Verstorben ergeben. Das Gutachten wird mehrere Wochen in Anspruch nehmen. Es wird dementsprechend unaufgefordert nachberichtet. Die Kriminalpolizei hat in allen drei Fällen ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet.



Rückfragen bitte an:



Für Medienvertreter:

Caroline Kohl

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Telefon: 0395/5582-2041

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de



http://www.polizei.mvnet.de



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell