POL-HRO: Unfall im Schülerverkehr- Transporterfahrer leicht verletzt

Stralendorf (ots) -



Auf der L042 hat sich am heutigen Morgen ein Verkehrsunfall zwischen einem Schülerbus und einem Transporter ereignet, bei dem der Fahrer des Transporters leicht verletzt wurde.



Nach bisherigen Erkenntnissen kam es gegen 07.00 Uhr zwischen Stralendorf und Groß Rogahn in einer Rechtskurve zur seitlichen Kollision zwischen dem Schulbus und dem Transporter. Der Fahrer des Transporters zog sich hierbei leichte Gesichtsverletzungen zu, musste jedoch nicht in ein Krankenhaus gebracht werden. Im Schulbus befanden sich mehrere Schulkinder, die alle unverletzt blieben und mit einem Ersatzbus zur Schule nach Stralendorf gebracht werden konnten. An beiden beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden.



Die Polizei in Hagenow hat den Unfall aufgenommen und ermittelt nun zur genauen Unfallursache.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Christin Höfler

Telefon: 03874 411-304

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell