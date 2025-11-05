POL-HRO: Ermittlungsergebnisse im Fall des getöteten achtjährigen Jungen und Zeugenaufruf in der Fernsehsendung ´Aktenzeichen XY...ungelöst´ am 05.11.2025

Rostock (ots) -



Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Rostock und

des Polizeizeipräsidiums Rostock





Nach dem Ergebnis der bisherigen Ermittlungen ist der achtjährige

Junge aus Güstrow am 10.10.2025 getötet und an dem späteren

Auffindeort abgelegt worden. Vermutlich zur Verschleierung der

Spurenlage wurde der Leichnam anschließend angezündet. Als

Zeitfenster dieser Handlungen kommt der 10.10.2025 von 11:00 Uhr bis

15:00 Uhr in Betracht.



Die Verfolgungsbehörden bitten alle Zeugen, die sich in dem o.g.

Zeitraum in der Umgebung des späteren Auffindeortes in Klein Upahl

aufgehalten haben, sämtliche sachdienlichen Feststellungen zu

Personen, Fahrzeugen und anderen Umständen der nächsten

Polizeidienststelle mitzuteilen.



Der Zeugenaufruf erfolgt unter Darstellung der räumlichen

Gegebenheiten in der Fernsehsendung "Aktenzeichen XY...ungelöst" am

05.11.2025 um 20:15 Uhr im ZDF unter Angabe einer Hotline-Nummer.



Weitere Mitteilungen zu den aktuellen Ermittlungen werden

ausschließlich per schriftlicher Pressemitteilung an alle

Pressevertreter erteilt.



