POL-HRO: Ermittlungsergebnisse im Fall des getöteten achtjährigen Jungen und Zeugenaufruf in der Fernsehsendung ´Aktenzeichen XY...ungelöst´ am 05.11.2025
Nach dem Ergebnis der bisherigen Ermittlungen ist der achtjährige
Junge aus Güstrow am 10.10.2025 getötet und an dem späteren
Auffindeort abgelegt worden. Vermutlich zur Verschleierung der
Spurenlage wurde der Leichnam anschließend angezündet. Als
Zeitfenster dieser Handlungen kommt der 10.10.2025 von 11:00 Uhr bis
15:00 Uhr in Betracht.
Die Verfolgungsbehörden bitten alle Zeugen, die sich in dem o.g.
Zeitraum in der Umgebung des späteren Auffindeortes in Klein Upahl
aufgehalten haben, sämtliche sachdienlichen Feststellungen zu
Personen, Fahrzeugen und anderen Umständen der nächsten
Polizeidienststelle mitzuteilen.
Der Zeugenaufruf erfolgt unter Darstellung der räumlichen
Gegebenheiten in der Fernsehsendung "Aktenzeichen XY...ungelöst" am
05.11.2025 um 20:15 Uhr im ZDF unter Angabe einer Hotline-Nummer.
Weitere Mitteilungen zu den aktuellen Ermittlungen werden
ausschließlich per schriftlicher Pressemitteilung an alle
Pressevertreter erteilt.
