Polizei fahndet nach unbekannter Diebin in Wismar

Details anzeigen Handtaschendiebstahl Wismar Handtaschendiebstahl Wismar

Auf Beschluss des Amtsgerichtes Schwerin fahndet die Kriminalpolizei Wismar mit den beigefügten Bildern nach einer bislang unbekannten Frau, die verdächtig ist, am 18. Juli 2025 aus einem Schmuckgeschäft in der Wismarer Innenstadt, eine Handtasche entwendet zu haben. Die Handtasche konnte später ohne Inhalt in Grevesmühlen gefunden werden.

Die Fahndung ist beginnend mit dem heutigen Tag für die Dauer von vier Wochen angeordnet.

Die Kriminalpolizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer Hinweise zur Identität der gesuchten Person oder zu ihrem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Wismar unter der Telefonnummer 03841 203-0 zu melden.