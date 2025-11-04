POL-HRO: PKW überschlägt sich - Insassen leicht verletzt

Badekow (b. Gresse) (ots) -



Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagvormittag in Badekow bei Gresse wurden zwei Personen leicht verletzt. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es gegen 10:20 Uhr an der Kreuzung "Hatzberg" und "Zum Finkenberg" zum Zusammenstoß zweier PKW, in dessen Folge ein Fahrzeug mit zwei Insassen sich überschlagen hat. Beide Personen wurden leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der 23-jährige Fahrer des zweiten PKW blieb unverletzt. Die Fahrzeuge waren in Folge des Unfalls nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von etwa 13.000 Euro. Die Polizei hat vor Ort den Verkehrsunfall aufgenommen und ermittelt nun zur genauen Unfallursache. Derzeit kann nicht ausgeschlossen werden, dass ein Vorfahrtsfehler zum Zusammenstoß führte.



