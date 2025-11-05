LKA MV: Das Landeskriminalamt Mecklenburg-Vorpommern unterstützt das BKA bei einer bundesweiten Öffentlichkeitsfahndung nach dem Vermissten Lothar Leopold DEMEL

Sachverhalt

Der vermisste Lothar Leopold DEMEL befand sich am 28.10.2000 als Beifahrer im PKW seines Freundes auf der Rückfahrt von Traunstein nach Heidenheim.

Ohne erkennbaren Grund verlangte Herr Demel von seinem Freund, ihn in Augsburg am Königsplatz aus dem Fahrzeug aussteigen zu lassen und ihn dort am nächsten Tag wieder aufzunehmen. Hierzu kam es jedoch nicht, da Herr Demel am vereinbarten Ort nicht erschien. Seitdem fehlt vom Vermissten jede Spur.

Im Rahmen der Ermittlungen konnten keine Kontobewegungen festgestellt werden. Auch an der Arbeitsstelle, wo der Vermisste als zuverlässiger Monteur arbeitete, konnten keine Hinweise zum Aufenthaltsort des Herrn DEMEL erlangt werden.

Der Vermisste wohnte mit seiner damaligen Lebensgefährtin und einem gemeinsamen 6-jährigen Kind in 89520 Heidenheim-Großkuchen. Der Vermisste soll aus seiner früheren Zeit Kontakte nach Augsburg (Diskothek "Rockfabrik") haben.

