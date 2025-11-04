POL-HRO: Licht an in der dunklen Jahreszeit! Auftakt der themenorientierten Verkehrskontrollen im November

Rostock (ots) -



Zeitumstellung, Regen und Sturm - im Straßenverkehr wird es für alle

Fahrerinnen und Fahrer mit Beginn der dunklen Jahreszeit nicht

unbedingt einfacher. Umso wichtiger ist es da, das Fahrzeug

regelmäßig technisch zu überprüfen. Bis September diesen Jahres

wurden durch die Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern mehr als 600

Verstöße aufgrund von falscher oder nicht ausreichender Beleuchtung,

der mangelhaften Bereifung oder wegen Mängeln an den Bremsanlagen

festgestellt. Damit liegt die Zahl auf einem ähnlichen Niveau zum

Vergleichszeitraum des Vorjahres.



Grund genug also, für die Beamtinnen und Beamten im kommenden Monat

bei den themenorientierten Verkehrskontrollen der Kampagne

Fahren.Ankommen.LEBEN! den Fokus auf den technischen Zustand der

Fahrzeuge zu legen. Denn jeder Mangel kann zu einem Unfall führen,

der einer zu viel ist, auf dem Weg zur Vision Zero, also null

Verkehrstote.



Weiterer Kontrollschwerpunkt in diesem Monat ist der gewerbliche

Personen- und Güterverkehr. Dies umfasst den Transport von Gütern

aller Art zwischen verschiedenen Orten. Der weitaus größte Teil der

Güter wird dabei mit dem Lkw transportiert. Ebenso wichtig wie

bedeutsam im Tourismusland Mecklenburg-Vorpommern, ist dabei auch der

Personenverkehr - sprich die Beförderung von Personen mit

öffentlichen Verkehrsmitteln. Ziel der Kontrollmaßnahmen ist es,

einen wesentlichen Beitrag zur Erhöhung der Straßenverkehrssicherheit

zu leisten. Dabei steht auch der Schutz der Fahrerinnen und Fahrer im

Vordergrund, beispielweise. hinsichtlich der Einhaltung der Lenk- und

Ruhezeiten.



In den acht Polizeiinspektionen der Polizeipräsidien Neubrandenburg

und Rostock werden daher den gesamten Monat November verstärkt

stationäre und mobile Kontrollen durchgeführt. Auch die Beamtinnen

und Beamten aus dem Bereich Prävention sind dabei vor Ort und klären

die Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer über die entsprechenden

Risiken auf.





Bezüglich des Zustands Ihres Fahrzeugs rät die Polizei Folgendes:

- Frostschutzmittel für Kühler- und Scheibenwischanlage regelmäßig

kontrollieren und nachfüllen.

- Die Autobatterie zu Beginn der kalten Jahreszeit checken.

- Die Lichtanlage regelmäßig prüfen und auch am Tag mit

eingeschaltetem Abblendlicht fahren.

- Fenster unbedingt regelmäßig von innen und außen reinigen, um damit

Sichtbeeinträchtigungen zu vermeiden.

- Beschädigungen, Profiltiefen, Reifendruck und Reifenalter bei der

Bereifung prüfen. Dabei gilt zu beachten, dass die Winterbereifung

seit Oktober 2024 das ALPINE-Symbol (Bergpiktogramm mit Schneeflocke)

vorweisen muss. M+S-Reifen sind nicht mehr erlaubt. Wer doch noch

damit fährt, riskiert ein Bußgeld ab 60 Euro und 1 Punkt. Im Falle

eines Unfalls fällt das Bußgeld höher aus.



