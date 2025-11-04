POL-HRO: Licht an in der dunklen Jahreszeit! Auftakt der themenorientierten Verkehrskontrollen im November
Zeitumstellung, Regen und Sturm - im Straßenverkehr wird es für alle
Fahrerinnen und Fahrer mit Beginn der dunklen Jahreszeit nicht
unbedingt einfacher. Umso wichtiger ist es da, das Fahrzeug
regelmäßig technisch zu überprüfen. Bis September diesen Jahres
wurden durch die Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern mehr als 600
Verstöße aufgrund von falscher oder nicht ausreichender Beleuchtung,
der mangelhaften Bereifung oder wegen Mängeln an den Bremsanlagen
festgestellt. Damit liegt die Zahl auf einem ähnlichen Niveau zum
Vergleichszeitraum des Vorjahres.
Grund genug also, für die Beamtinnen und Beamten im kommenden Monat
bei den themenorientierten Verkehrskontrollen der Kampagne
Fahren.Ankommen.LEBEN! den Fokus auf den technischen Zustand der
Fahrzeuge zu legen. Denn jeder Mangel kann zu einem Unfall führen,
der einer zu viel ist, auf dem Weg zur Vision Zero, also null
Verkehrstote.
Weiterer Kontrollschwerpunkt in diesem Monat ist der gewerbliche
Personen- und Güterverkehr. Dies umfasst den Transport von Gütern
aller Art zwischen verschiedenen Orten. Der weitaus größte Teil der
Güter wird dabei mit dem Lkw transportiert. Ebenso wichtig wie
bedeutsam im Tourismusland Mecklenburg-Vorpommern, ist dabei auch der
Personenverkehr - sprich die Beförderung von Personen mit
öffentlichen Verkehrsmitteln. Ziel der Kontrollmaßnahmen ist es,
einen wesentlichen Beitrag zur Erhöhung der Straßenverkehrssicherheit
zu leisten. Dabei steht auch der Schutz der Fahrerinnen und Fahrer im
Vordergrund, beispielweise. hinsichtlich der Einhaltung der Lenk- und
Ruhezeiten.
In den acht Polizeiinspektionen der Polizeipräsidien Neubrandenburg
und Rostock werden daher den gesamten Monat November verstärkt
stationäre und mobile Kontrollen durchgeführt. Auch die Beamtinnen
und Beamten aus dem Bereich Prävention sind dabei vor Ort und klären
die Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer über die entsprechenden
Risiken auf.
Bezüglich des Zustands Ihres Fahrzeugs rät die Polizei Folgendes:
- Frostschutzmittel für Kühler- und Scheibenwischanlage regelmäßig
kontrollieren und nachfüllen.
- Die Autobatterie zu Beginn der kalten Jahreszeit checken.
- Die Lichtanlage regelmäßig prüfen und auch am Tag mit
eingeschaltetem Abblendlicht fahren.
- Fenster unbedingt regelmäßig von innen und außen reinigen, um damit
Sichtbeeinträchtigungen zu vermeiden.
- Beschädigungen, Profiltiefen, Reifendruck und Reifenalter bei der
Bereifung prüfen. Dabei gilt zu beachten, dass die Winterbereifung
seit Oktober 2024 das ALPINE-Symbol (Bergpiktogramm mit Schneeflocke)
vorweisen muss. M+S-Reifen sind nicht mehr erlaubt. Wer doch noch
damit fährt, riskiert ein Bußgeld ab 60 Euro und 1 Punkt. Im Falle
eines Unfalls fällt das Bußgeld höher aus.
