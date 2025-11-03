POL-HRO: Flüchtiger Mopedfahrer in Schuppen gestellt

Schwerin (ots) -



In einem Schuppen endete für einen Mopedfahrer der Versuch, sich einer Verkehrskontrolle zu entziehen. Der 18-Jährige war einer Streifenwagenbesatzung aufgefallen, weil sein Fahrzeug weder Licht noch Kennzeichen hatte. Als die Beamten den Mopedfahrer stoppen und kontrollieren wollte, gaben der jedoch Gas. Gestellt wurde der Zweiradfahrer letztlich in einem Schuppen, wo er sich hineingeflüchtet und hinter seinem Moped versteckt hatte.



Der Vorfall ereignete sich am 02.11.2025 gegen 17:15 Uhr in der Rogahner Straße in Schwerin. Am Moped des 18-jährigen Deutschen waren etliche bauliche Veränderungen vorgenommen worden (u.a. Bremsen, Stoßdämpfer, Antrieb, Rahmen),so dass die Betriebserlaubnis ungültig war. Die erforderliche Fahrlaubnis konnte der 18-Jährige ebenfalls nicht vorweisen. Die Ermittlungen dauern weiter an.



