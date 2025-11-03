POL-HRO: 22-Jähriger nach versuchtem Raub gestellt

Rostock (ots) -



In den frühen Morgenstunden des 02.11.2025 konnte die Polizei einen 22-jährigen Mann nach einem versuchten Raubdelikt in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt stellen.



Gegen 02:40 Uhr wurden Polizeibeamte, die sich im Rahmen des Präsenzkonzeptes auf dem Doberaner Platz befanden, von zwei Männern im Alter von 48 Jahren (aus Estland) und 45 Jahren (aus Honduras) angesprochen. Diese gaben an, kurz zuvor in der Friedrichstraße, in Höhe eines Lebensmittelfachgeschäfts, von einem ihnen unbekannten Mann nach Kleingeld gefragt worden zu sein. Als sie die Geldforderung ablehnten, soll der Mann sie unvermittelt mit Schlägen angegriffen haben und anschließend in unbekannte Richtung geflüchtet sein. Einer der Geschädigten erlitt dabei leichte Verletzungen im Gesicht.



Im Rahmen der sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung und dank einer präzisen Personenbeschreibung konnte der Tatverdächtige kurze Zeit später im Bereich des Stadthafens angetroffen werden. Der 22-jährige türkische Staatsangehörige wurde schlafend, an eine Mauer gelehnt, aufgefunden.



Beim Wecken reagierte der Mann äußerst aggressiv und unkooperativ, sodass er durch die eingesetzten Beamten gefesselt werden musste. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,15 Promille. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde der Tatverdächtige in Gewahrsam genommen. Zudem ordnete die Staatsanwaltschaft Rostock eine Blutprobenentnahme an.



Die Kriminalpolizei Rostock hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des versuchten Raubes aufgenommen.



