POL-NB: Verkehrsunfall auf der Autobahn 20

Am heutigen Montag (03.11.2025) kam es gegen 09:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem LKW eines Zustelldienstes auf der Bundesautobahn 20.



Der Unfall ereignete sich zwischen den Anschlussstellen Stralsund und Greifswald in Fahrtrichtung Lübeck. Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen kam es vermutlich beim Fahrspurwechsel zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Dadurch wurde der 60-jährige deutsche Fahrer eines LKW der Marke Iveco leicht verletzt. Der 47-jährige deutsche Fahrer eines BMW blieb augenscheinlich unverletzt.



Es entstand ein Sachschaden von über 30.000 Euro und der betroffene Autobahnabschnitt war zwischenzeitlich voll gesperrt.



