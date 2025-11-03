POL-NB: Ausgeuferte Halloween-Party sorgt für Polizeieinsatz

Bergen/Rügen (ots) -



Am Donnerstagabend (30.10.2025) meldeten mehrere Hinweisgeber der Polizei in Bergen auf Rügen eine Veranstaltung in einer Gartenanlage.

Bei einer ersten Kontaktaufnahme wurden bei der Party etwa 200 Jugendliche festgestellt. Nach ersten Erkenntnissen haben die beiden minderjährigen Veranstalter ein Vereinshaus für eine private Feier angemietet und den Termin sowie die Örtlichkeit über soziale Medien bekannt gegeben. Dies hat augenscheinlich dazu geführt, dass eine Vielzahl von Personen ungewollt vor Ort erschien.



In der weiteren Folge haben vermutlich Teilnehmer dieser Veranstaltung in der Putbusser Chaussee über die gesamte Fahrbahn Scherben und Glasflaschen verteilt, so dass ein vorbeifahrendes Fahrzeug beschädigt wurde. Die Polizei ermittelt deshalb wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.



Nachdem die Veranstalter gegen 00:00 Uhr versuchten die Feier zu beenden, kam es zu verbalen Streitigkeiten mehrere Personen. Dies führte zum Einschreiten von insgesamt acht Funkstreifenwagen. Da es aus einer Gruppe von etwa 50 bis 80 Personen auch verfassungsfeindliche Ausrufe gegeben haben soll, ermittelt die Polizei auch wegen des Verdachts der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.



Die Personen entfernten sich daraufhin von der Gartenanlage und hielten sich teilweise noch im Stadtgebiet von Bergen auf. Bei Personenkontrollen auch im Zusammenhang mit Ruhestörungen fanden die Beamten Betäubungs- und Arzneimittel und nahmen auch in dem Zusammenhang eine Anzeige auf. Mehrere Jugendliche wurden im Laufe der Nacht an ihre Erziehungsberechtigten übergeben.



