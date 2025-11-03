POL-HRO: Kriminalpolizei ermittelt nach gefährlicher Körperverletzung in Plau am See

Plau am See (ots) -



Nach einer körperlichen Auseinandersetzung am Sonnabendnachmittag (01.11.2025) in Plau am See ermittelt die Kriminalpolizei wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.



Nach derzeitigen Erkenntnissen kam es gegen 16:00 Uhr im Bereich der Parkanlage am Burgplatz zunächst zu verbalen Streitigkeiten zwischen einem 33-jährigen und einem 41-jährigen Mann, beide deutscher Staatsangehörigkeit. Im weiteren Verlauf entwickelte sich daraus eine körperliche Auseinandersetzung, bei der der 33-Jährige den 41-Jährigen mit einem bislang nicht bekannten Gegenstand leicht verletzt haben soll. Der Geschädigte entfernte sich anschließend vom Tatort und informierte die Polizei.



Im Rahmen der eingeleiteten Nahbereichsfahndung konnten Einsatzkräfte der Polizei den tatverdächtigen und bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getretenen 33-Jährigen feststellen. Der Mann zeigte sich gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten aggressiv, beleidigte und bedrohte diese. Zur Eigensicherung mussten die Beamten den Tatverdächtigen zu Boden bringen und fesseln.



Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,20 Promille. Der Mann wurde zur weiteren polizeilichen Maßnahmen zur Dienststelle gebracht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.



