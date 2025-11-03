POL-NB: Mann im psychischen Ausnahmezustand begeht mehrere Straftaten in Fuhlendorf

Barth (LK VR) (ots) -



Am Abend des 02.11.2025 kam es in Fuhlendorf zu mehreren

polizeilichen Einsatzanlässen, die auf das Verhalten eines

26-jährigen Mannes aus der Region zurückzuführen sind. Gegen 21:30

Uhr erhielten Beamte des Polizeireviers Barth den Hinweis, dass eine

männliche Person mehrere Mülltonnen mitten auf die Fahrbahn gestellt

habe.



Während die Einsatzkräfte die Hindernisse beseitigten, wurden sie von

Anwohnern auf weitere Vorkommnisse aufmerksam gemacht. Demnach soll

der Mann unbefugt ein Wohnhaus betreten, Gegenstände daraus entwendet

und zudem einen Pkw beschädigt haben.



Als die Beamten den Tatverdächtigen ansprachen, reagierte dieser

aggressiv, bespuckte einen Polizeibeamten und griff diesen körperlich

an. Durch die Polizeibeamten mussten Reizgas eingesetzt werden. Durch

die Widerstandshandlungen wurde ein Beamter leicht verletzt.



Kurz darauf erreichte die Polizei ein weiterer Notruf. In

unmittelbarer Nähe der vorangegangenen Ereignisse stand ein

Einfamilienhaus in Brand - nach bisherigen Erkenntnissen jenes, in

dem der Tatverdächtige wohnte. Mehrere freiwillige Feuerwehren kamen

zum Einsatz und konnten den Brand löschen. Nach derzeitigem

Ermittlungsstand besteht der Verdacht, dass der Mann dieses Feuer

vorsätzlich gelegt hat.



Der Tatverdächtige wurde durch einen Notarzt untersucht und auf

Weisung der Staatsanwaltschaft Stralsund vorläufig festgenommen.

Gegen ihn wurden Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des

Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, des

Diebstahls, Hausfriedensbruchs, der Sachbeschädigung, Beleidigung,

fahrlässigen Körperverletzung, Widerstands und tätlichen Angriffs

gegen Vollstreckungsbeamte sowie der schweren Brandstiftung

eingeleitet.



Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf etwa 200.000 Euro

geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen

übernommen.

In den frühen Morgenstunden des 03.11.2025 bemerkten Einsatzkräfte

erneut Rauchentwicklung an dem Einfamilienhaus. Offenbar hatte sich

ein Glutnest wieder entzündet, sodass die Feuerwehr erneut ausrücken

musste. Das Haus brannte anschließend in voller Ausdehnung und ist

nicht mehr bewohnbar.



