POL-HRO: 36-Jähriger nach Konsum von Betäubungsmitteln im psychischen Ausnahmezustand

Am 02.11.2025 um 19:30 Uhr kam es zu einen Polizeieinsatz in Warin.

Über den Notruf der Polizei wurde ein Mann in einem psychischem

Ausnahmezustand in einer Wohnung gemeldet, welcher einen

schusswaffenähnlichen Gegenstand bei sich führen soll. Da eine

Gefahrenlage nicht ausgeschlossen werden konnte, verlegten mehrere

Streifenwagen der umliegenden Polizeireviere zum Einsatzort. Der

36-jährige deutsche Wohnungsinhaber konnte durch die eingesetzten

Polizeibeamten überwältigt werden. Er wurde mit einem Rettungswagen

in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Eine Schusswaffe konnte in

der Wohnung nicht festgestellt werden, jedoch Betäubungsmittel und

ein Pfefferspray. Ermittlungsverfahren aufgrund des Verstoßes nach

dem Betäubungsmittelgesetz und dem Waffengesetz wurden eingeleitet.



