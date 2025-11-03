POL-HRO: 36-Jähriger nach Konsum von Betäubungsmitteln im psychischen Ausnahmezustand
Warin (ots) -
Am 02.11.2025 um 19:30 Uhr kam es zu einen Polizeieinsatz in Warin.
Über den Notruf der Polizei wurde ein Mann in einem psychischem
Ausnahmezustand in einer Wohnung gemeldet, welcher einen
schusswaffenähnlichen Gegenstand bei sich führen soll. Da eine
Gefahrenlage nicht ausgeschlossen werden konnte, verlegten mehrere
Streifenwagen der umliegenden Polizeireviere zum Einsatzort. Der
36-jährige deutsche Wohnungsinhaber konnte durch die eingesetzten
Polizeibeamten überwältigt werden. Er wurde mit einem Rettungswagen
in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Eine Schusswaffe konnte in
der Wohnung nicht festgestellt werden, jedoch Betäubungsmittel und
ein Pfefferspray. Ermittlungsverfahren aufgrund des Verstoßes nach
dem Betäubungsmittelgesetz und dem Waffengesetz wurden eingeleitet.
Kristin Hartfil
Polizeihauptkommissarin
Polizeiführerin vom Dienst
Einsatzleitstelle Rostock
