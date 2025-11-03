POL-HRO: Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen

Neukloster (ots) -



Am 02.11.2025 kam es auf der L102 Höhe Triwalk zu einem

Verkehrsunfall mit drei schwerverletzten Personen. Ersten

Erkenntnissen nach kam der Fahrzeugführer eines Audis von der

Fahrbahn ab, überschlug sich und kollidierte mit einem Straßenbaum.

Der 20-jährige Fahrer wurde im PKW eingeklemmt und musste durch die

Feuerwehr geborgen werden. Er wurde mit schweren Verletzungen mit

einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Lübeck geflogen.

Die beiden 21 und 20-Jährigen Mitfahrer konnten das Fahrzeug

eigenständig verlassen. Sie wurden ebenfalls schwerverletzt und zur

weiteren medizinischen Behandlung in umliegende Krankenhäuser

verbracht. Für die Bergung der Personen, sowie Unterstützung bei der

Absicherung der Unfallstelle, waren Kameraden der Feuerwehren Dorf

Mecklenburg und Lübow vor Ort. Zur Ermittlung der Unfallursache wurde

auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Schwerin die Dekra eingesetzt.

Der entstandene Sachschaden wird auf 25.000 Euro geschätzt. Für die

Dauer der Maßnahmen an der Unfallstelle wurde zeitweise eine

Vollsperrung eingerichtet.



Alle am Unfall beteiligten Personen besitzen die deutsche

Staatsangehörigkeit.



Kristin Hartfil

Polizeihauptkommissarin

Polizeiführerin vom Dienst

Einsatzleitstelle Rostock



