POL-HRO: Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen
Neukloster (ots) -
Am 02.11.2025 kam es auf der L102 Höhe Triwalk zu einem
Verkehrsunfall mit drei schwerverletzten Personen. Ersten
Erkenntnissen nach kam der Fahrzeugführer eines Audis von der
Fahrbahn ab, überschlug sich und kollidierte mit einem Straßenbaum.
Der 20-jährige Fahrer wurde im PKW eingeklemmt und musste durch die
Feuerwehr geborgen werden. Er wurde mit schweren Verletzungen mit
einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Lübeck geflogen.
Die beiden 21 und 20-Jährigen Mitfahrer konnten das Fahrzeug
eigenständig verlassen. Sie wurden ebenfalls schwerverletzt und zur
weiteren medizinischen Behandlung in umliegende Krankenhäuser
verbracht. Für die Bergung der Personen, sowie Unterstützung bei der
Absicherung der Unfallstelle, waren Kameraden der Feuerwehren Dorf
Mecklenburg und Lübow vor Ort. Zur Ermittlung der Unfallursache wurde
auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Schwerin die Dekra eingesetzt.
Der entstandene Sachschaden wird auf 25.000 Euro geschätzt. Für die
Dauer der Maßnahmen an der Unfallstelle wurde zeitweise eine
Vollsperrung eingerichtet.
Alle am Unfall beteiligten Personen besitzen die deutsche
Staatsangehörigkeit.
Kristin Hartfil
Polizeihauptkommissarin
Polizeiführerin vom Dienst
Einsatzleitstelle Rostock
Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell