POL-HRO: Löschung der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 52-Jährigen aus der Gemeinde Ruhner Berge

Ruhner Berge/Neustadt-Glewe (ots) -



Die Fahndung der Polizei nach dem seit dem 31.10.2025 vermissten 52-jährigen Mann aus der Gemeinde Ruhner Berge wurde eingestellt. Der Mann konnte heute angetroffen werden.



Wir bitten die Medien, sämtliche im Zusammenhang mit der Öffentlichkeitsfahndung veröffentlichten persönlichen Daten, insbesondere das Lichtbild, zu löschen.



