POL-HRO: Löschung der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 52-Jährigen aus der Gemeinde Ruhner Berge
Ruhner Berge/Neustadt-Glewe (ots) -
Die Fahndung der Polizei nach dem seit dem 31.10.2025 vermissten 52-jährigen Mann aus der Gemeinde Ruhner Berge wurde eingestellt. Der Mann konnte heute angetroffen werden.
Wir bitten die Medien, sämtliche im Zusammenhang mit der Öffentlichkeitsfahndung veröffentlichten persönlichen Daten, insbesondere das Lichtbild, zu löschen.
Rückfragen bitte an:
Kristin Hartfil
Polizeihauptkommissarin
Polizeiführerin vom Dienst
Einsatzleitstelle Rostock
Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de
Rückfragen zu Bürozeiten:
Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell