POL-NB: Wohnhausbrand in Anklam

Anklam (LK VG) (ots) -



Am Freitagabend, dem 31.10.2025, kam es gegen 21:00 Uhr im Magnolienweg in Anklam zu einem Brand in einem Einfamilienhaus.



Nach bisherigen Erkenntnissen brach das Feuer in einem Zimmer im Obergeschoss des Hauses aus. Durch die 24 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Anklam konnte der Brand schnell gelöscht werden.



Es wurden keine Personen verletzt. Die Anwohner konnten das Haus rechtzeitig verlassen.



Die Kriminalpolizei Anklam hat die Ermittlungen aufgenommen. Zur weiteren Untersuchung der Brandursache wurde der Einsatz eines Brandursachenermittlers angeordnet.



Der entstandene Sachschaden am Haus beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 200.000 Euro.



Im Auftrag



Erik Günther



Polizeihauptkommissar

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1/ Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst



Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

http://www.polizei.mvnet.de



Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:

Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die

jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie

Polizeipräsidium Neubrandenburg).





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell