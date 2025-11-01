POL-HRO: Einfamilienhaus nach Brand unbewohnbar

Nr.6149285  | 01.11.2025  | PP HRO  | Polizeipräsidium Rostock

Güstrow (ots) -

Am 31.10.2025 gegen 19:00 Uhr wurde der Brand eines Einfamilienhauses
in der Elisabethstraße Güstrow gemeldet. Die eingesetzten Feuerwehren
aus Güstrow, Lüssow-Karow und Karcheez konnten dass in Vollbrand
stehende Haus löschen. Ersten Erkenntnissen nach habe der 87-Jährige
deutsche Bewohner in einem Zimmer eine Kerze angezündet und dieses
kurzzeitig verlassen. Aus bislang ungeklärten Gründen sei es in
dieser Zeit zum Ausbruch des Feuers gekommen. Der 87-Jährige wurde
mit einer Rauchgasintoxikation zur Beobachtung ins Krankenhaus
gebracht. Das Wohnhaus ist nicht mehr bewohnbar. Der entstandene
Sachschaden wird auf 200.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die
Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung aufgenommen.

Kristin Hartfil
Polizeihauptkommissarin
Polizeiführerin vom Dienst
Einsatzleitstelle Rostock

