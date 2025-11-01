POL-HRO: Einfamilienhaus nach Brand unbewohnbar

Güstrow (ots) -



Am 31.10.2025 gegen 19:00 Uhr wurde der Brand eines Einfamilienhauses

in der Elisabethstraße Güstrow gemeldet. Die eingesetzten Feuerwehren

aus Güstrow, Lüssow-Karow und Karcheez konnten dass in Vollbrand

stehende Haus löschen. Ersten Erkenntnissen nach habe der 87-Jährige

deutsche Bewohner in einem Zimmer eine Kerze angezündet und dieses

kurzzeitig verlassen. Aus bislang ungeklärten Gründen sei es in

dieser Zeit zum Ausbruch des Feuers gekommen. Der 87-Jährige wurde

mit einer Rauchgasintoxikation zur Beobachtung ins Krankenhaus

gebracht. Das Wohnhaus ist nicht mehr bewohnbar. Der entstandene

Sachschaden wird auf 200.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die

Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung aufgenommen.



