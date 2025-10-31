Öffentlichkeitsfahndung nach 52-jährigem Mann aus dem Raum Ludwigslust-Parchim

Details anzeigen Bild des Vermissten Bild des Vermissten

Die Polizei Ludwigslust sucht derzeit nach dem 52-jährigen Marcos van Rompaey aus der Gemeinde Ruhner Berge. Der Vermisste wurde zuletzt am Dienstagmittag, den 28. Oktober 2025, an seinem Wohnort gesehen und ist seitdem unbekannten Aufenthalts. Nach derzeitigen Erkenntnissen könnte sich der Vermisste im Bereich Neustadt-Glewe aufgehalten haben.

Der 52-Jährige hatte vor Kurzem einen medizinischen Eingriff und ist dringend auf Medikamente angewiesen.

Beschreibung des Vermissten:

183 cm groß

schlanke Statur

schwarz-graues, mittellanges Haar, Mittelscheitel

bekleidet mit schwarzer Lederjacke und Jeans

Personen, die den Gesuchten seit dem oben genannten Zeitpunkt gesehen haben oder Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Ludwigslust (Tel.: 03874 / 4110) oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.