POL-NB: Betrunkener Autofahrer gerät in Loitz auf Abwege

Loitz (LK V-G) (ots) -



Am Freitagabend, dem 31.10.2025, gegen 17:47 Uhr ging über den Notruf des Polizeipräsidiums Neubrandenburg die Meldung ein, dass ein offensichtlich betrunkener Mann mit seinem Fahrzeug in einen Tümpel im Stadtparks von Loitz gefahren sei. Er versuche nun schwankend das Fahrzeug selbst zu befreien.



Die eingesetzten Beamten der Polizeihauptreviere Demmin und Greifswald trafen den 42-jährigen deutschen Staatsangehörigen vor Ort an. Eine Atemalkoholmessung ergab einen Wert von 2,19 Promille. Zur Beweissicherung wurde eine Blutprobenentnahme im Kreiskrankenhaus Demmin durchgeführt. Der Führerschein des Fahrzeugführers wurden sichergestellt.



Gegen den betrunkenen Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Das verwendete Fahrzeug, ein Hyundai i30, musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Sachschaden entstand augenscheinlich nicht.



Im Auftrag



Erik Günther



Polizeihauptkommissar

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1/ Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst



Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

http://www.polizei.mvnet.de



Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:

Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die

jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie

Polizeipräsidium Neubrandenburg).





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell