POL-HRO: Aktuelle Betrugsanrufe Im Raum Wismar
Wismar (ots) -
In den vergangenen Minuten gingen in der Einsatzleitstelle des
Polizeipräsidiums Rostock mehrere Notrufe ein, welche auf eine
aktuelle Betrugsanrufserie im Bereich der Hansestadt Wismar
hindeutet.
Hier geben sich die Anrufer als Polizisten aus, welche in der näheren
Umgebung des Angerufenen eine Täterbande gestellt haben. Zur
Sicherung des Eigentums würde ein Polizist vorbeikommen und die
Wertgegenstände sichern.
Das ist eine BETRUGSMASCHE!
Kriminelle versuchen immer wieder mit wechselnden, teils den
Jahreszeiten angepassten Betrugsmaschen, Menschen im Internet oder
auch am Telefon hereinzulegen. So können Sie sich schützen:
- Geben Sie niemals persönliche Daten, Passwörter oder
Bankinformationen preis.
- Geben Sie niemals Informationen zu
Wertgegenständen/Bargeldbeständen in ihrem Haushalt preis.
- Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen.
Bei Telefonanrufen können Sie jederzeit einfach auflegen.
Wenden Sie sich im Zweifelsfall an die Polizei.
André Falke
Erster Polizeihauptkommissar
Polizeiführer vom Dienst
Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell