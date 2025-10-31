POL-HRO: Aktuelle Betrugsanrufe Im Raum Wismar

Wismar (ots) -



In den vergangenen Minuten gingen in der Einsatzleitstelle des

Polizeipräsidiums Rostock mehrere Notrufe ein, welche auf eine

aktuelle Betrugsanrufserie im Bereich der Hansestadt Wismar

hindeutet.

Hier geben sich die Anrufer als Polizisten aus, welche in der näheren

Umgebung des Angerufenen eine Täterbande gestellt haben. Zur

Sicherung des Eigentums würde ein Polizist vorbeikommen und die

Wertgegenstände sichern.



Das ist eine BETRUGSMASCHE!



Kriminelle versuchen immer wieder mit wechselnden, teils den

Jahreszeiten angepassten Betrugsmaschen, Menschen im Internet oder

auch am Telefon hereinzulegen. So können Sie sich schützen:



- Geben Sie niemals persönliche Daten, Passwörter oder

Bankinformationen preis.



- Geben Sie niemals Informationen zu

Wertgegenständen/Bargeldbeständen in ihrem Haushalt preis.



- Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen.



Bei Telefonanrufen können Sie jederzeit einfach auflegen.



Wenden Sie sich im Zweifelsfall an die Polizei.





André Falke

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst



Rückfragen bitte an:



Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock





Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:



Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888-2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de



Rückfragen zu Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Telefon: 038208 888-2040

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de





