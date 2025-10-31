POL-NB: Erstmeldung: Brand eines Schweinestalls in Siedenbollentin (LK Mecklenburgische Seenplatte)

Siedenbollentin (ots) -



Am 31.10.2025, gegen 02:40 Uhr, kam es zum Brand in einem

Schweinstall eines Landwirtschaftsbetriebes in Siedenbollentin. Bei

Eintreffen von Feuerwehr und Polizei stand das ca. 60 Meter mal 30

Meter große Gebäude bereits im Vollbrand. Nach derzeitigem

Kenntnisstand befanden sich zum Zeitpunkt des Brandausbruches etwa 70

bis 80 Sauen in dem Stall. Wie viele Tiere den Flammen zum Opfer

gefallen sind, kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht gesagt

werden. Personen wurden nicht verletzt.

Zur Brandbekämpfung sind sämtliche Feuerwehren der umliegenden

Gemeinden mit einem Großaufgebot im Einsatz. Die Löscharbeiten werden

noch einige Stunden andauern. Wie es zum Brand kommen konnte, ist

derzeit unklar. Nach Abschluss der Löscharbeiten wird der

Kriminaldauerdienst vor Ort die Ermittlungen zur genauen Brandursache

aufnehmen.

Bei Vorliegen neuer Erkenntnisse wird unaufgefordert nachberichtet.



