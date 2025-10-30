POL-NB: Verkehrsunfall mit vier leicht verletzten Personen auf der B111 (LK Vorpommern-Greifswald)

Wolgast (LK VG) (ots) -



Am 30.10.2025, gegen 16:25 Uhr, ereignete sich auf der B111 Höhe der

Einmündung der K22 ein Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Kenntnisstand

befuhr der 72-jährige Fahrzeugführer eines PKW Opel die B111 aus

Pritzier kommend in Richtung Wolgast. Zu diesem Zeitpunkt befand sich

ein Transporter im Gegenverkehr. Auf Höhe der Einmündung zur K22

lenkte der 72-Jährige sein Fahrzeug plötzlich nach links und

kollidierte mit dem entgegenkommenden Transporter. Bei dem

Zusammenstoß wurden der Fahrer des Opel, seine 66- und 74-jährigen

Mitfahrerinnen und die 43-jährige Transporter-Fahrerin leicht

verletzt. Alle Verletzten wurden durch Mitarbeiter des Rettungsdienst

vor Ort behandelt und konnten anschließend entlassen werden. Alle

Fahrzeuginsassen sind deutsche Staatsangehörige.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch

Abschleppunternehmen geborgen werden. Es entstand ein

Gesamtsachschaden von ca. 70.000 Euro. Für die Unfallaufnahme und

Bergungsmaßnahmen war die B111 für ca. 30 Minuten voll gesperrt.



