POL-HRO: Fußgänger läuft auf Fahrbahn und wird von PKW erfasst

Am Donnerstagnachmittag kam es gegen 14 Uhr in der Ortslage Lüssow bei Güstrow zu einem schweren Verkehrsunfall. Demnach befuhr ein 71-Jähriger mit seinem PKW die Schwaaner Straße in Fahrtrichtung Schwaan als plötzlich von rechts ein Fußgänger unvermittelt auf die Fahrbahn trat. Auch wenn der Fahrzeugführer des BMW umgehend bremste und den Versuch des Ausweichens unternahm, kam es zum Zusammenstoß, wodurch der 50-jährige Fußgänger schwer, aber nicht lebensbedrohlich, verletzt wurde. Daraufhin wurde der Verletzte in das KMG nach Güstrow verbracht. Im Rahmen der Erstversorgung kam auch ein Rettungshubschrauber zum Einsatz. Laut eigenen Angaben hatte der Fußgänger zum Unfallzeitpunkt Kopfhörer zum Telefonieren in den Ohren.



Der entstandene Sachschaden wird aus polizeilicher Sicht auf etwa 7.000EUR geschätzt. Bei beiden Beteiligten handelte es sich um deutsche Staatsbürger.



