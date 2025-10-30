POL-HRO: Warnung vor professionellen Anlagebetrügereien - zwei größere Fälle im Landkreis Ludwigslust-Parchim

Landkreis Ludwigslust-Parchim (ots) -



In den vergangenen Wochen registrierte die Polizei in Westmecklenburg mehrere Anzeigen zu sogenannten Anlagebetrügereien; allein zwei Fälle, die innerhalb weniger Tage angezeigt wurden, beliefen sich jeweils auf sechs- bis siebenstellige Schadenssummen. Diese herausragenden Schadensfälle stehen jedoch nur stellvertretend für eine größere Zahl ähnlich gelagerter Betrugsdelikte: Jährlich werden in Mecklenburg-Vorpommern zahlreiche Fälle mit Schäden in höherem fünf- bis sechsstelligen Bereich bearbeitet. Allein in Westmecklenburg wurden dieses Jahr 183 Fälle angezeigt, bei denen sich der Schaden insgesamt auf 6,3 Millionen Euro beläuft. Die Dunkelziffer dürfte deutlich höher liegen.



Das Tätervorgehen



Bei den angezeigten Fällen werden Opfer über professionell wirkende Websites, Werbeanzeigen oder Empfehlungen in sozialen Medien an vermeintliche Investmentbroker oder Anlageberater vermittelt. Die Täter geben sich als seriöse Dienstleister aus, kopieren teilweise echte Anbieterauftritte und verwenden gefälschte Kontaktangaben. Über vorgegaukelt positive Kundenbewertungen und gefälschte Portfolio-Ansichten wird Vertrauen aufgebaut. Anfangs ausgezahlte "Gewinne" dienen dazu, weitere Opfer anzuwerben oder das System aufrechtzuerhalten. Sobald Opfer Auszahlungen verlangen oder nicht weiter einzahlen, werden Gebühren, Steuern oder zusätzliche Zahlungen gefordert und später die Kontaktwege abgebrochen.



Modus operandi (prägnant)



- Professionell gestaltete Websites (oft Kopien seriöser

Anbieter).

- Werbung in Suchmaschinen, auf Plattformen wie YouTube oder

zielgruppenspezifische Social-Media-Anzeigen.

- Gefälschte Nutzerbewertungen und fingierte Erfolgszahlen.

- Persönliche Kommunikation per E-Mail/Telefon durch überzeugend

auftretende "Berater".

- Live-Dashboard/Portfolios mit manipulierten Kursen zur

Simulation von Gewinnen.

- Vorab-Auszahlungen möglich; später Aufforderungen zu "Gebühren"

oder zusätzlichen Einzahlungen; anschließend Abbruch der

Kommunikation.



Präventive Hinweise für Bürgerinnen und Bürger



- Seien Sie skeptisch bei Angeboten mit unrealistisch hohen

Renditeversprechen.

- Prüfen Sie Anbieter sorgfältig: Domain, Impressum,

Handelsregistereinträge und verifizierbare Kontaktadressen.

Misstrauen bei fehlendem oder unplausiblem Impressum.

- Kontrollieren Sie Bewertungen auf Plausibilität (Datum, Anzahl,

Wortlaut).

- Nutzen Sie unabhängige Quellen zur Recherche (Offizielle

Verbraucherschutz- und Finanzaufsichtsseiten).

- Überweisen Sie kein Geld an unbekannte Konten und zahlen Sie

keine "Gebühren" zur Freigabe angeblicher Gewinne.

- Bewahren Sie frühere Kommunikation und Zahlungsbelege auf und

dokumentieren Sie alle Schritte.

- Bei Verdacht: sofort Anzeige erstatten und ggf. Bank/

Zahlungsdienstleister informieren.



