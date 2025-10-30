POL-HRO: Einfamilienhaus in Bahlen Ziel von Einbrechern

Bahlen (b. Boizenburg) (ots) -



Unbekannte Täter sind von Dienstag zu Mittwoch in ein Einfamilienhaus in Bahlen bei Boizenburg eingebrochen. Ersten Ermittlungen zufolge sollen sich die Täter in Abwesenheit des 49-jährigen Hauseigentümers zunächst unbefugt Zutritt zum umfriedeten Grundstück verschafft haben. Folglich gelangten sie gewaltsam über die Terrassentür ins Haus. Anschließend durchwühlten die Unbekannten sämtliche Räume im Ober- und Untergeschoss. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren vor Ort. Der genaue Stehlschaden ist noch nicht benannt und jetzt Gegenstand der laufenden Ermittlungen wegen Wohnungseinbruchsdiebstahls.



Zeugen werden gebeten, ungewöhnliche Beobachtungen im Alten Gülzer Weg im Tatzeitraum (Dienstagmorgen 07.20 Uhr bis Mittwochabend 20.45 Uhr) der Polizei in Boizenburg (038847-6060) zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Christin Höfler

Telefon: 03874 411-304

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell