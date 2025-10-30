POL-NB: Einbrüche in ein Restaurant und einen Imbiss

Saal/ Wustrow (ots) -



In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (28.-29.Oktober 2025) kam es in Saal und im Ostseebad Wustrow zu Einbrüchen.



So wurde der Polizei in Barth gemeldet, dass in einem Restaurant in der Langen Straße in Saal durch derzeit unbekannte Täter eingebrochen wurde. Nach ersten Erkenntnissen wurden dabei Wertgegenstände und Bargeld in Höhe von etwa 45.000 Euro gestohlen. Der Kriminaldauerdienst kam zur Spurensuche und -sicherung zum Einsatz.



Im Ostseebad Wustrow sind derzeit unbekannte Täter gewaltsam in einen Imbiss in der Hafenstraße eingedrungen. Die ersten Ermittlungen ergaben, dass kein Stehlschaden entstanden sei, allerdings ein Sachschaden in vierstelliger Höhe.



In beiden Fällen hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen.



Rückfragen bitte an:



Für Medienvertreter:

Jennifer Sänger

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Telefon: 03831/245-205

E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de



http://www.polizei.mvnet.de





Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell