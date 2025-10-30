POL-NB: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss
Stralsund (ots) -
Am 29.10.2025, gegen 20:50 Uhr meldeten zwei Zeugen über den Notruf
der Polizei, in der Thomas-Kantzow-Straße, in 18435 Stralsund einen
roten auffälligen Pkw VW. Das Fahrzeug soll mehrmals gegen einen Zaun
gefahren sein. Trotz dessen setzte die Fahrzeugführerin ihre Fahrt
fort, um in weiterer Folge mit einem Verkehrszeichen zu kollidieren.
Auch von dort wurde der nun unbeleuchtete Pkw durch die Fahrerin
weiter auf dem Gehweg geführt, bis die eingesetzten Beamten des
Polizeihauptreviers Stralsund das Fahrzeug mitsamt der Frau auf dem
Fahrersitz, auf einer Rasenfläche neben einer dortigen Schule
feststellen konnten.
Eine durchgeführte Alkoholmessung ergab einen Wert von 2,49 Promille
in der Atemluft bei der 42-jährigen deutschen Fahrzeugführerin.
Der Führerschein und die Fahrzeugschüssel stellten die Beamten sicher
und ordneten eine Blutprobenentnahme an.
Gegen die Fahrerin wurde eine Ermittlungsverfahren wegen der
Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.
Es entstand ein Gesamtschaden von circa 2.500 Euro.
Im Auftrag
Stephan Grabbert
Sachbearbeiter Einsatzleitstelle (V)
Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de
Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).
Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell