POL-NB: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Stralsund (ots) -



Am 29.10.2025, gegen 20:50 Uhr meldeten zwei Zeugen über den Notruf

der Polizei, in der Thomas-Kantzow-Straße, in 18435 Stralsund einen

roten auffälligen Pkw VW. Das Fahrzeug soll mehrmals gegen einen Zaun

gefahren sein. Trotz dessen setzte die Fahrzeugführerin ihre Fahrt

fort, um in weiterer Folge mit einem Verkehrszeichen zu kollidieren.

Auch von dort wurde der nun unbeleuchtete Pkw durch die Fahrerin

weiter auf dem Gehweg geführt, bis die eingesetzten Beamten des

Polizeihauptreviers Stralsund das Fahrzeug mitsamt der Frau auf dem

Fahrersitz, auf einer Rasenfläche neben einer dortigen Schule

feststellen konnten.

Eine durchgeführte Alkoholmessung ergab einen Wert von 2,49 Promille

in der Atemluft bei der 42-jährigen deutschen Fahrzeugführerin.

Der Führerschein und die Fahrzeugschüssel stellten die Beamten sicher

und ordneten eine Blutprobenentnahme an.

Gegen die Fahrerin wurde eine Ermittlungsverfahren wegen der

Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Es entstand ein Gesamtschaden von circa 2.500 Euro.



Im Auftrag



Stephan Grabbert

Sachbearbeiter Einsatzleitstelle (V)

Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst



Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

http://www.polizei.mvnet.de



Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:

Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die

jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie

Polizeipräsidium Neubrandenburg).





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell