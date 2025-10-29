POL-NB: Erstmeldung: Schwerer Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 194 führt zu Verkehrseinschränkungen

Nr.6147604  | 29.10.2025  | PP NB  | Polizeipräsidium Neubrandenburg

Stralsund (ots) -

Am heutigen Mittwoch (29. Oktober 2025) kam es gegen 12:45 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf dem Stralsunder Grünhufer Bogen Richtung Negast.

Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen ist ein Motorrad alleinbeteiligt. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt gilt diese Person als verletzt.

Die Bundesstraße 194 in Fahrtrichtung Negast ist für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung noch voll gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Juliane Boutalha
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03831/245-204
E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de


Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

