POL-HRO: Alkoholisierte Ukrainerin sorgt für Unfall auf Teterower Supermarkt- Parkplatz

Am gestrigen Abend gegen 20 Uhr kam es zu einem eher außergewöhnlichen Verkehrsunfall auf einem Teterower Supermarkt-Parkplatz. Zunächst wollte eine 53-jährige Ukrainerin augenscheinlich ausparken, als sie plötzlich laut Zeugenaussagen mit Vollgas über den Parkplatz fuhr. Dabei überfuhr sie einen Bordstein und fuhr anschließend gegen einen dort parkenden Mercedes. Dieser wurde dadurch ebenfalls über einen Bordstein geschoben und gegen ein Verkehrszeichen gedrückt. Der Suzuki der Ukrainerin kam an einer angrenzenden Straßenlaterne zum Stehen. Anwesende Passanten eilten der Frau und ihrem 60-jährigem Beifahrer umgehend zur Hilfe. Diese hätten jedoch versichert, dass es ihnen gut ginge. Gleichzeitig versuchte die offenbar alkoholisierte Frau das Fahrzeug erneut zu starten, wurde von Zeugen jedoch an dem Vorhaben gehindert.



Während der Verkehrsunfallaufnahme stellte die Polizei fest, dass die 53-Jährige einen Atemalkoholwert von 1,58 Promille aufwies. Im weiteren Verlauf der polizeilichen Maßnahme verlor die Unfallverursacherin kurzzeitig das Bewusstsein, woraufhin die eingesetzten Polizisten erste Hilfe leisteten. Kurz darauf erlangte die Beschuldigte ihr Bewusstsein zurück und wurde durch die alarmierten Rettungskräfte medizinisch betreut. Der ebenfalls stark alkoholisierte Beifahrer blieb unverletzt.



Der entstandene Sachschaden beträgt laut polizeilicher Schätzung etwa 38.500EUR.



Die Kriminalpolizei ermittelt nun gegen die 53-Jährige aufgrund der Gefährdung des Straßenverkehrs infolge von Alkoholeinfluss. Zudem besteht der Verdacht, dass die Frau nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis ist.



