POL-NB: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach einer vermissten 48-jährigen Frau aus Greifswald

Greifswald (ots) -



Die seit dem 27. Oktober 2025 abgängige 48-jährige Frau

aus Greifswald konnte wohlbehalten angetroffen werden.



Die Polizei bedankt sich für die Unterstützung und bittet um Löschung der persönlichen Angaben und des Fotos im Zusammenhang mit der Suche nach der Vermissten.



Rückfragen bitte an:



Für Medienvertreter:

Franziska Höhne

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Telefon: 03971 251 3041

E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de



http://www.polizei.mvnet.de





Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell