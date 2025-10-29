POL-NB: 50-Jähriger bei Arbeitsunfall schwerverletzt

Zinnowitz (ots) -



Am gestrigen Dienstag ereignete sich gegen 15:23 Uhr ein Arbeitsunfall in einer Kläranlage in Zinnowitz. Nach bisherigen Erkenntnissen sei ein 50-jähriger Deutscher bei Elektroinstallationsarbeiten im Bereich einer Hauswand ins Straucheln gekommen und gestürzt und in einen circa 3 Meter tiefen, unweit hinter ihm befindlichen, Schacht gefallen. Hierbei zog sich der 50 - Jährige schwere, jedoch nicht lebensbedrohliche, Verletzungen zu.



Der Kriminaldauerdienst sowie das Landesamt für Gesundheit und Soziales wurden hinzugerufen. Wie es konkret zu dem Sturz in den Schacht kommen konnte ist bislang unklar Die Ermittlungen zum Unfallhergang wurden aufgenommen.



