POL-NB: Körperliche Auseinandersetzung löst Polizeieinsatz aus

Während der Streifentätigkeit wurde die Polizei in Grimmen am gestrigen Montag (27. Oktober 2025) gegen 22:15 Uhr auf eine körperliche Auseinandersetzung vor dem Supermarkt in der Friedrichstraße hingewiesen.

Vor Ort angekommen, konnte eine größere Personengruppe angetroffen werden. Augenscheinlich lagen Verletzungen bei einigen Personen dieser Gruppe vor, dennoch bestritten diese, sich vorher körperlich auseinandergesetzt zu haben.

Einige Minuten später wurde die Polizei erneut auf diese körperliche Auseinandersetzung hingewiesen. Erst als weitere Funkstreifenwagen eintrafen, gab ein 22-jähriger Deutscher an, zuvor von einem 22-jährigen Deutschen und einem 23-jährigen Deutschen, geschlagen worden zu sein. Der 22-Jährige erlitt Verletzungen am Kopf.



Während der Klärung des oben benannten Sachverhaltes, kam es durch einen 37-jährigen Deutschen zu einer Bedrohung gegenüber dem bereits geschädigten 22-Jährigen Mann.



Weiterhin wurden anwesende Polizeibeamte durch den 37-Jährigen beleidigt.



Die vier beteiligten Personen dieses Sachverhaltes waren augenscheinlich alle alkoholisiert. Insgesamt kamen fünf Funkstreifenwagen zum Einsatz.



Die Kriminalpolizei hat nun Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung gegen die 22- und 23-jährigen Männer und des Verdachts der Bedrohung und Beleidigung gegen den 37-Jährigen aufgenommen.



