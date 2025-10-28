POL-NB: Mülltonnen brennen in Binzer Hauptstraße

Binz (ots) -



Die Polizei wurde am heutigen Dienstag (28. Oktober 2025) gegen 03:10 Uhr in die Binzer Hauptstraße gerufen. Der Grund waren brennende Mülltonnen.



Umgehend wurden zwei Funkstreifenwagen zum Einsatz gebracht. Vor Ort konnten mehrere in Brand befindliche Mülltonnen in der Hauptstraße festgestellt werden. Die Brände konnten durch die Feuerwehr gelöscht werden.



Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 800,00 Euro.

Es wurden Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung aufgenommen.



Rückfragen bitte an:



Für Medienvertreter:

Juliane Boutalha

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Telefon: 03831/245-204

E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de



http://www.polizei.mvnet.de





Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell