POL-HRO: Mindestens 30.000 Euro Schaden - Einbrecher entwenden GPS-Technik aus Traktoren im Landkreis Rostock

Poppendorf (Landkreis Rostock) (ots) -



Vermeintlich im Zeitraum der Nacht zum 24.10.2025 sollen unbekannte Täter gleich drei Traktoren des Herstellers Fendt auf dem Gelände eines Landwirtschaftsbetriebes bei Poppendorf gewaltsam geöffnet und Teile der hier verbauten GPS-Technik entwendet haben. Mitarbeiter des Landwirtschaftsbetriebes seien auf die Tat aufmerksam geworden, als sie gegen 06:45 Uhr die Arbeit aufnehmen wollten. Zur Sicherung diverser Spuren kam der Kriminaldauerdienst vor Ort zum Einsatz. Nach Angaben der geschädigten Firma beläuft sich bereits der Stehlschaden auf auf eine Summe von mindestens 30.000 Euro. Angaben zu gegebenenfalls entstandenen Sachschäden liegen indes nicht vor.



Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Florian Müller

Telefon: 03843 266-302

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell