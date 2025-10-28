Öffentlichkeitsfahndung nach einer vermissten 48-jährigen Frau aus Greifswald

Details anzeigen Foto der Vermissten Foto der Vermissten

Seit dem 27.10.2025, 07:30 Uhr wird die 48-jährige Simone Werner aus Greifswald vermisst. Letztmalig wurde sie zu diesem Zeitpunkt in der Südlichen Mühlenvorstadt in Greifswald gesehen.

Die Vermisste ist ca. 170cm groß und hat eine schlanke Statur. Sie trägt blonde Haare, trägt eine schwarze Jacke, eine blaue Jeanshose, blaue Schuhe und eine braune Handtasche.

Die Suchmaßnahmen der Polizei unter Einsatz eines Fährtenhundes haben bislang nicht zum Auffinden der Vermissten geführt. Die Polizei bittet daher die Bevölkerung und die Medien um Mithilfe bei der Suche nach der 48-Jährigen. Die regionalen Radiosender werden um Ausstrahlung einer Rundfunkdurchsage gebeten.

Hinweise nimmt die Polizei in Greifswald unter der Telefonnummer 03834/540224, in jeder anderen Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de entgegen.