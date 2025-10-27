POL-NB: Radfahrer mit Kleinkind unter Einwirkung von Alkohol gestellt

Waren/Müritz (LK MSE) (ots) -



Am 27.10.2025 gegen 14:45 Uhr wurde dem Polizeihauptrevier Waren

mitgeteilt, dass ein Fahrradfahrer mit einem Kleinkind soeben am

EDEKA-Markt in der Teterower Straße in Waren vorgefahren ist. Dieser

Mann mache augenscheinlich einen verwirrten Eindruck.

Die Beamten des Polizeihauptreviers Waren begaben sich daraufhin zu

diesem Markt und konnten einen 32-jährigen Fahrradfahrer mit seinem

vierjährigem Kleinkind antreffen. Dieser weigerte sich zunächst

Angaben zu seiner Person zu machen. Im weiteren Verlauf des Gesprächs

nahmen die Beamten deutlichen Alkoholgeruch bei dem Mann war. Zudem

wurde dieser immer aggressiver, beleidigte und bedrohte die Beamten.

Er musste daraufhin kurzzeitig gefesselt werden. Dabei wehrte er sich

stark und trat mehrfach nach den eingesetzten Beamten. Diese wurden

durch einen zufällig anwesenden Polizisten der Bundespolizei, welcher

in seiner Freizeit vor Ort war, bei der Fesselung unterstützt.

Ein später durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem 32-Jährigen

einen Wert von 2,18 Promille. Gegen den Radfahrer wurden

Strafanzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr sowie tätlichen Angriff

und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Bedrohung

aufgenommen.

Der 32-Jährige beruhigt sich im Laufe der polizeilichen Maßnahme und

konnte nach Abschluss der Blutprobenentnahme entlassen werden. Das

Kind wurde vor Ort an die Mutter übergeben. Das Jugendamt wurde über

den Sachverhalt informiert.

Alle Beteiligten sind deutsche Staatsbürger.



