POL-HRO: Gadebuscher Polizei stellt Graffiti-Sprayer

Gadebusch (LK NWM) (ots) -



Am Samstagabend (25. Oktober) gegen 22 Uhr stellten Einsatzkräfte der Polizei Gadebusch drei dunkel gekleidete Personen im Stadtgebiet fest, die beim Erblicken des Streifenwagens die Flucht ergriffen.



Im Bereich der Lübschen Straße konnten zwei der drei Personen gestellt und kontrolliert werden. Dabei fanden die Beamten unter anderem eine Spraydose und stellten diese sicher.



Eine weitere Funkstreifenbesatzung stellte währenddessen im Bereich der wollbrügger Straße sowie im Umfeld des Bahnhofes mehrere frische Graffiti fest. Der entstandene Sachschaden wird ersten Schätzungen zufolge auf einen unteren dreistelligen Betrag beziffert.



Die Beamten leiteten gegen beiden Männer im Alter von 21 und 24 Jahren ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Sachbeschädigung ein.



*Insoweit keine anderslautende Erwähnung stattgefunden hat, handelt es sich bei den Beteiligten um deutsche Staatsangehörige.



