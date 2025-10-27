POL-HRO: Autofahrer leistet Widerstand bei Verkehrskontrolle - drei Polizeibeamte verletzt

Schwerin (ots) -



In der Nacht zu Samstag kam es in der Gadebuscher Straße in Schwerin zu einem Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, bei dem drei Polizeibeamte verletzt wurden.



Gegen 23:50 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Schwerin einen 26-jährigen Autofahrer. Während der Überprüfung stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Als er mit diesem Umstand konfrontiert wurde, versuchte der 26-jährige Deutsche, sich den weiteren polizeilichen Maßnahmen zu entziehen. Dabei leistete er Widerstand und griff die eingesetzten Beamten körperlich an.



Zur Unterstützung wurde eine weitere Streifenwagenbesatzung hinzugezogen. Der Mann konnte schließlich überwältigt werden. Ein Beamter erlitt durch einen Biss eine Verletzung, die im Krankenhaus behandelt werden musste. Zwei weitere Beamte wurden ebenfalls verletzt, konnten ihren Dienst jedoch fortsetzen.



Gegen den 26-jährigen Schweriner wurden Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizei.



