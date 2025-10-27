POL-NB: Überholvorgang endet mit Verletzten und vier Unfallautos

Friedland (ots) -



Heute Vormittag gegen 09.45 Uhr hat es auf der B197 zwischen Genzkow und Friedland einen Unfall während des Überholvorgangs eines 72-Jährigen gegeben. Durch diesen mutmaßlichen Fehler beim Überholen ist der Fahrer frontal mit dem entgegenkommenden Auto eines 65-jährigen Fahrers zusammengestoßen. Zudem stieß er seitlich gegen zwei Fahrzeuge, die in seiner Fahrtrichtung fuhren. Insgesamt waren vier Fahrzeuge in den Unfall involviert, von denen drei am Ende abgeschleppt werden mussten.



Die insgesamt drei Insassen der beiden frontal zusammengestoßenen Autos kamen alle mit Verletzungen ins Klinikum. Zum Zeitpunkt der Unfallaufnahme hatten sie keine lebensbedrohlichen Verletzungen.



Die Strecke war zur Unfallaufnahme und Bergung der beiden hauptbeteiligten Autos für knapp vier Stunden gesperrt. Die Fahrbahn musste zudem wegen ausgelaufener Betriebsstoffe gereinigt werden.



Der Sachschaden beträgt etwa 30.000 Euro.



Die Beteiligten sind Deutsche.



