POL-HRO: Einbruch in Parchimer Kantine

In der Nacht zu Sonntag haben unbekannte Täter bei einem Einbruch in eine Kantine in Parchim Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro gestohlen haben. Nach bisherigen Erkenntnissen sollen sich die Täter über ein Fenster gewaltsam Zutritt zur Kantine verschafft und von dort die Kasse samt Einnahmen entwendet haben. Darüber hinaus hätten sie auch ein Sparschwein mitgenommen. Der Tatzeitraum wird von dem Geschäftsführer von Samstag, 11:30 Uhr bis Sonntag, 6:30 Uhr eingegrenzt. Insgesamt wird der entstandene Schaden auf über 4.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat vor Ort Spuren gesichert und ermittelt nun wegen Diebstahls im besonders schweren Fall. Hinweise zur Tat, die sich in der Ludwigsluster Chaussee ereignet hat, nimmt die Polizei in Parchim (Tel. 03871 6000) entgegen.



