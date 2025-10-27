POL-NB: Altkleider-Diebe nach Suche gefasst

Stavenhagen/Neubrandenburg (ots) -



An einem Altkleider-Container auf dem Parkplatz des Stavenhagener Einkaufszentrums haben sich am Freitagabend mehrere Personen zu schaffen gemacht. Ein Zeuge beobachtete, wie mehrere Leute aus dem Container Kleidung herausholten. Er rief sofort die Polizei. Noch während die Malchiner Beamten in Richtung Stavenhagen eilten, wurden die Diebe fertig und fuhren samt Beute in einem Auto davon. Auch das hat der Zeuge der Polizei noch mal gemeldet. Dadurch konnten sich die Beamten im Eiltempo auf die Suche nach dem PKW mitsamt Verdächtigen und Beute machen. Da der Verdacht bestand, dass das Auto in Richtung Neubrandenburg unterwegs sein könnte, wurden Einsatzkräfte des Neubrandenburger Reviers um Unterstützung gebeten.



Kurz vor der Stadtgrenze gab´s dann auch den Treffer: Die Neubrandenburger Beamten hielten den verdächtigen PKW an, stellten das Diebesgut sicher und haben die Personalien von den Insassen und zugleich Tatverdächtigen aufgenommen. Es handelt sich dabei um eine weibliche und zwei männliche Ukrainer im Alter von 13, 26 und 47 Jahren und einen 29-jährigen Tunesier.



Ob auch weitere Altkleidersammlungen in der Region betroffen sind, wir aktuell geprüft.



Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts des Diebstahls gegen die Bande. Der Gesamtwert der gestohlenen Kleidung liegt mutmaßlich im unteren dreistelligen Bereich.



