LKA MV: Das Landeskriminalamt Mecklenburg-Vorpommern unterstützt Interpol und das BKA bei einer bundesweiten Öffentlichkeitsfahndung zur Sachfahndung nach gestohlenen Schmuckstücken/Louvre Paris

Sachverhalt

Am Sonntag, dem 19. Oktober 2025, gegen 09:30 Uhr, brachen unbekannte Täter in den Louvre in Paris ein und stahlen acht wertvolle Schmuckstücke.

Kurz nach Öffnung der Türen parkten vier Personen ein Fahrzeug mit Hebebühne seitlich des Louvre Museums. Zwei von ihnen kletterten in den Korb der Hebebühne und nutzten diesen, um in den ersten Stock zu gelangen. Mit einem Trennschleifer zerbrachen sie ein Fenster, um direkt in den gewünschten Ausstellungsraum, die Galerie d'Apollon (Apollon-Galerie), einzudringen. Dort entwendeten sie Schmuckstücke und Juwelen, die auf die französische Monarchie des 19. Jahrhunderts zurückreichen und mit Tausenden von Diamanten und anderen Edelsteinen verziert sind.

Nach dem Diebstahl ließen die Tatverdächtigen das Fahrzeug sowie das Einbruchswerkzeug vor Ort zurück und flohen mithilfe von Motorrollern.

Die originale Fahndungsmeldung sowie viele weitere Informationen zum Sachverhalt finden Sie auf der Webseite des BKA unter

www.bka.de/oeffentlichkeitsfahndung66