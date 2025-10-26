POL-NB: Brand einer Gartenlaube in Stralsund
Stralsund (LK VR) (ots) -
Am 26.10.2025, gegen 17:20 Uhr, kam es in einer Gartenanlage im
Grünhufer Bogen in Stralsund zum Brand einer Gartenlaube. Zur
Brandbekämpfung waren die Kameraden der Berufsfeuerwehr Stralsund
eingesetzt, welche den Brand schnell gelöscht haben. Sie konnten
jedoch verhindern, dass die Laube vollständig zerstört wurde.
Personen wurden bei dem Feuer nicht verletzt. Der entstandene
Gesamtsachschaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt.
Der Kriminaldauerdienst aus Stralsund war zur Spurensuche eingesetzt
und hat die Ermittlungen zur genauen Brandursache aufgenommen. Dabei
wurden sie durch einen Brandursachenermittler unterstützt, welcher
auf Weisung der Staatsanwaltschaft zum Einsatz kam. Nach derzeitigem
Ermittlungsstand, kann eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen
werden.
