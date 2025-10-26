POL-NB: Brand einer Gartenlaube in Stralsund

Stralsund (LK VR) (ots) -



Am 26.10.2025, gegen 17:20 Uhr, kam es in einer Gartenanlage im

Grünhufer Bogen in Stralsund zum Brand einer Gartenlaube. Zur

Brandbekämpfung waren die Kameraden der Berufsfeuerwehr Stralsund

eingesetzt, welche den Brand schnell gelöscht haben. Sie konnten

jedoch verhindern, dass die Laube vollständig zerstört wurde.

Personen wurden bei dem Feuer nicht verletzt. Der entstandene

Gesamtsachschaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt.

Der Kriminaldauerdienst aus Stralsund war zur Spurensuche eingesetzt

und hat die Ermittlungen zur genauen Brandursache aufgenommen. Dabei

wurden sie durch einen Brandursachenermittler unterstützt, welcher

auf Weisung der Staatsanwaltschaft zum Einsatz kam. Nach derzeitigem

Ermittlungsstand, kann eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen

werden.



